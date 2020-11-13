Son Dakika Haberi | Türkiye-Hırvatistan maçı sonrası soyunma odasında koronavirüs paniği!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Türkiye ile Hırvatistan önceki akşam Vodafone Park’ta 3-3 biten zevkli bir maç oynarken, aylardır dünyanın başına bir kâbus gibi çöken Covid-19, bu muhteşem düelloyu da gölgede bıraktı. Hırvatistan’ın kaptanı Domagoj Vida’nın Covid-19 testinin pozitif çıkması, iki ülke milli takımlarının soyunma odasında şok etkisi yarattı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan tecrübeli oyuncu, Covid-19’a yakalandığı ortaya çıkınca, devre arasında oyundan alındı ve milli takım kafilesinden çıkarıldı. Stattan ayrılarak evine giden Vida, karantina altında kalacak ve bu süreçte testlere girecek.

TFF özel tedbirler aldı

Vida'nın Covid-19’a yakalanması, özellikle de maç öncesi kendisiyle sohbetler edip yakın temasta bulunan Şenol Güneş, Caner Erkin, Cenk Tosun, Dorukhan Toköz’de ve karşılaşmada kendisiyle ikili mücadelelere giren futbolcularda endişelere yol açtı. TFF yetkilileri Vida’nın test sonucunun pozitif çıktığını öğrenir öğrenmez özel tedbirler aldı. A Milli Takım idari ve teknik heyeti ile Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkes, kafileden ayrı bir şekilde kamp yapılan Riva’daki Milli Takımlar Tesisleri’ne götürüldü ve burada gerekli karantina kuralları uygulandı. Söz konusu kişilere sabah saatlerinde de Covid-19 testi yapıldı. Tüm testlerin negatif sonuçlandığı açıklanınca herkes derin bir nefes aldı.

HERHANGİ BİR SUİSTİMAL YOK, HERKES GÖREVİNİ YAPTI

Domagoj Vida’nın test sonucunun Türkiye-Hırvatistan devre arasında açıklanmış olması doğal olarak, “Test sonucu beklenmeden mi sahaya çıkarıldı?” sorusuna yol açarken, yetkililer konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Hırvatistan Milli Takımı futbolcuları, UEFA prosedürleri gereği iki kez teste sokuldu. Bunların birincisi maç testi, ikincisi seyahat testiydi. Domagoj Vida dahil tüm oyunculara Türkiye maçı için yapılan testlerin tamamı negatif çıktı. Hırvatistan’ın cumartesi günü deplasmanda UEFA Uluslar Ligi karşılaşması oynayacağı İsveç’e girebilmesi için yapılan ikinci testlerde sadece Vida’nın sonucu pozitif çıktı. Haberi maçın devre arasında alan Hırvatistan Milli Takımı yetkilileri de futbolcuyu hemen oyundan çıkardı ve karantina için evine gönderdi. Dolayısıyla bazılarının iddia ettiği gibi, gerek Hırvatistan gerekse Türkiye cephesinde herhangi bir hata yapılmış değil. İki ülke yetkilileri de gerekli prosedüre harfiyen uydu.” Hırvatistan Milli Takımı kafilesi dün Domagoj Vida’yı İstanbul’da bırakarak İsveç’e gitti