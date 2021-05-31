Son Dakika Haberi: Türkiye 0-0 Gine / Maç sonucu ve özeti

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Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Milliler, Antalya'daki hazırlık kampının son maçında Gine ile 0-0 berabere kaldı.

Maçta fazla gol pozisyonu olmazken Milliler, Cengiz Ünder ve Mert Müldür'le gole çok yaklaşsa da tabelayı değiştiremedi.

Oynanan ilk hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Takım'da Şenol Güneş, Gine maçının ardından 30 kişilik aday kadroyu 26’ya düşürecek.

Ay Yıldızlılar, çarşamba gününden itibaren ise hazırlıklarını Almanya’da sürdürecek.

Maçtan önemli anlar:

10. dakikada Gine gole yaklaştı. Topla ceza sahasına giren Kante, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı.

Bu oyuncunun sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

56. dakikada Gine, sol taraftan kazandığı korneri Ibrahima Conte ile kullandı. Arka direkte topla buluşan Mamadou'nun şutunda, kaleci Mert Günok direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada milli takımın gelişen atağında Cengiz Ünder, Orkun Kökçü ile verkaç yaparak rakip ceza sahası önünde topla buluştu. Cengiz, ceza sahasındaki Kenan Karaman'a pasını attı, bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

73. dakikada ay-yıldızlı ekip etkili geldi. Okay Yokuşlu'nun ceza sahasına gönderdiği topa, Mert Müldür sağ çaprazdan gelişine ayak üstüyle çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

80. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Cengiz Ünder'in kullandığı serbest vuruşta, Gine'de Mara'nın kafayla yaptığı ters vuruşta üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

90 1. dakikada Halil Dervişoğlu sol kanatta topla buluştu. Ceza sahasına giren Halil, açışını düzeltip şutunu çekti, savunmaya çarpan top yükseklik kazandı ve az farkla kornere gitti.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

Maçtan önemli notlar:

Ay-yıldızlı ekibin Azerbaycan ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Taylan Antalyalı, Halil Akbunar, Orkun Kökçü ve Halil Dervişoğlu'nun yerine bu mücadelede, Mert Günok, Ozan Kabak, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Abdülkadir Ömür ve Enes Ünal ilk 11'de yer aldı.

İki maçta da ilk 11'de yer alan isimler ise Mert Müldür, Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Rıdvan Yılmaz oldu.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Uğurcan Çakır, Gökhan Akkan, Merih Demiral, Taylan Antalyalı, Okay Yokuşlu, Halil Akbunar, Kenan Karaman, Halil Dervişoğlu, Umut Meraş, Efecan Karaca, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte Altay Bayındır, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu ise maç kadrosunda yer almadı.

A Milli Takım'da Azerbaycan maçında olduğu gibi Kaan Ayhan sahaya kaptan olarak çıktı.







Karşılaşmayı Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve TFF Başkanı Nihat Özdemir de takip etti



A Milli Takım'ın, Gine'yi konuk ettiği maçı Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de takip etti.

Ersin Yazıcı ve Nihat Özdemir, karşılaşmayı TFF Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte izledi.



500'e yakın davetli karşılaşmayı tribünden izledi



A Milli Takım'ın, Gine ile oynadığı maçta tribünlerde 500'e yakın davetli yer aldı.

UEFA'dan alınan izinle tribünlere gelen 500'e yakın taraftara, Türk bayrağı da verildi.