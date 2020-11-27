Son Dakika Haberi | Türk futbolunun yıldızlarından Maradona yorumları!

Hamza Hamzaoğlu, G.Saray’da oynadığı dönem Maradona’lı Sevilla’ya karşı oynadıkları maçı hatırlatarak, “Ne mutlu ki onunla aynı çimlere basma şerefine nail oldum” dedi. Aynı karşılaşmada forma giyen Hayrettin Demirbaş, “Ona sahada ‘Sen dünyanın en iyisisin’ demiştim” diye konuştu.

Sergen Yalçın: Dünyaya gelmiş geçmiş en iyi futbolcu.

Samet Aybaba: Doğru yaşamayan efsanelerden biriydi, yazık oldu. Maradona futbolun kralıydı. Gerçekten çok üzüldüm.

Rıza Çalımbay: Futbol için dünyaya gelmişti. Onun gibisi gelmedi.

Erol Bulut: Unutulmaz. Bir dünya yıldızı aramızdan ayrıldı. Futbolun başı sağ olsun.

Hamza Hamzaoğlu: Yetenekleriyle beni hayretler içinde bırakan bir efsaneydi. Ne mutlu ki onunla rakip olsak da aynı çimlere basma şerefine nail oldum

Ersun Yanal: Arjantin’in fakir mahallelerinde hayaller kuran çocuk Diego’yu, yeryüzündeki en büyük düşe ‘Maradona’ olarak kavuşturan adam

Yılmaz Vural: Öldüğünü duyunca müthiş üzüldüm, yok böyle bir oyuncu

Hayrettin Demirbaş: İnönü’de bir hazırlık maçında aynı sahayı paylaşmış ve kısa bir diyaloğumuz olmuştu. Ona, “Sen dünyanın en iyisisin” demiştim

Necati Ateş: O, sözde değil gerçek bir futbol efsanesi idi. Efsaneler ölmez, mekan değiştirir. Tanrı’nın eli ona değdi.

Mehmet Özdilek: Futbol dahisi

İbrahim Toraman: Futbolun sadece koşarak değil, teknik ve zeka ile oynandığını da dünyaya gösterdi.

Cemil Turan: Sahaların kralıydı. Bir daha öyle bir futbolcu izlemedim.

Zafer Öğer: Attığı gollerin hepsinin romanı yazılır.

Fevzi Tuncay: Maradona futbolu ilahi bir güçle oynardı.

İbrahim Üzülmez: Dünyada onun üstüne teknik futbolcu gelmedi.

Ertuğrul Sağlam: Biz çok şanslı bir nesildik. Onu izleyerek büyüdük. O, dünyanın en iyisiydi

Tanju Çolak: Dünyada tek. Hem teknik hem zeka hem gol izletti bize.

Ömer Erdoğan: Futbolun her şeyi. Futbolu sevdiren adam.

Senol Ustaömer: Dahiyane usta.

Hami Mandıralı: Futbolun üstadı

Saffet Sancaklı: Dünyanın en iyisiydi

Ayhan Akman: Hepimizin çocukluk efsanesi. Bizim jenerasyonumuz futbolu Maradona ile sevdi.

Zafer Tüzün: İdolümdü