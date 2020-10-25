Son Dakika Haberi | Tuncay Şanlı'dan flaş Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yorumu!
Spor yorumcusu Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı ve spor yorumcusu Tuncay Şanlı, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hakkında yorumlarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren, "Trabzonspor üretkenlik anlamında ilk yarıda daha iyiydi. İkinci yarı Cisse değişikliği olunca üretkenlik, kalite ortaya çıkmış oldu" dedi.
Tuncay Şanlı sözlerini, "10 yıldan fazladır Caner kesip, Gökhan ön direkten vuruyor ve kimse önlem alamıyor." ifadeleriyle tamamladı.
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