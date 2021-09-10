Son Dakika Haberi... Transferler sonrası tablo netleşti! Galatasaray harcadı, Fenerbahçe kar etti, Beşiktaş...

Spor Servisi / Ertuğrul GÜNEŞ - Süper Lig’de yeni sezonun ilk 3 haftası geride kalırken, yaz transfer sezonunun önceki gün kapanmasıyla, takımların nihai kadroları da netleşmiş oldu. Kadrosunu birbirinden önemli isimlerle güçlendiren son şampiyon Beşiktaş, Süper Lig’in bu sezon kadro değeri en yüksek takımı oldu. Takımda gençleştirmeye giden Galatasaray, transfere en fazla para harcayan takım olarak öne çıkarken, Fenerbahçe ise bu dönemin en fazla bonservis ve geliri elde eden Süper Lig ekibi oldu. İşte yaz transfer döneminin z raporu...

En pahalı oyuncu Nelsson

Bu transfer döneminde en yüksek harcamayı, gençleştirme operasyonuna giden Galatasaray yaptı. Sarı kırmızılılar, transferde bonservis ve kiralama bedelleri için toplamda 23,6 milyon Euro’luk harcama yaptı. Aslan’ı 15.95 milyon Euro ile Fenerbahçe, 7.05 milyon Euro ile Beşiktaş ve 6.12 milyon ile Trabzonspor izledi.

Galatasaray'ın Kopenhag’dan 7 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson, bu dönemin en yüksek bonservis ödenen futbolcusu olarak öne çıktı. Yine sarı kırmızılılar, Alexandru Cicaldau bonservisine en yüksek bedel ödenen 2. isim oldu. Rumen yıldız için 6.5 milyon Euro verildi.

Kanarya 5 futbolcuyla liderliği aldı

Bu sezon oyuncu satış ve kiralamada en yüksek geliri Fenerbahçe elde etti. Sarı lacivertliler, 5 futbolcu için toplamda 6.06 milyon Euro’yu kasasına koydu. Kanarya, Frey’i 2 milyon Euro’ya Antwerp’e sattı. Thiam, 1.5 milyon Euro’ya Kayseri’ye gitti. Ozan Tufan’ın Watford’a kiralanmasından 1 milyon Euro’luk gelir sağlandı. Kemal Ademi, 800 bin Euro’ya Khimki’ye gönderildi. Sadık Çiftpınar için de 761 bin Euro bonservis alındı.

Beşiktaş yine satış yapamadı

Beşiktaş, geçen sezonun ardından bu sezon da transferde gelir elde edemedi. Siyah beyazlılar, elden çıkarılan 4 futbolcuda da kazanç sağlayamadı. Bununla beraber 9 futbolcu da başka takımlara kiralandı.

Takım başına 1,435 milyon euro

Süper Lig kulüpleri, yaptıkları transferler için toplamda 70 milyon 717 bin Euro’luk harcama yaptı. Buna karşılık oyuncu satışından toplamda 28,711 milyon Euro’luk gelir elde edildi. Kulüp başına ortalama 1 milyon 435 bin Euro’luk satış yapıldı. Buna karşın 3 milyon 535 bin Euro’luk da transfer harcaması gerçekleştirildi.

Süper Lig bu sezon tam 26,9 yaşında

Süper Lig’de yer alan 20 takımın kadrosunda toplamda 592 futbolcu bulunuyor. Bu isimlerin yaş ortalaması 26,9 oldu. En genç kadro Malatyaspor’da. Malatya ekibinin yaş ortalaması 25,4. Malatya’yı 25,1 ortalama ile Göztepe ve 25,4 ortalamalı Fenerbahçe takip etti. 29,6 ortalamalı Sivasspor, Süper Lig’in en yaşlı ekibi oldu. Yiğido’yu 28,4 ile Altay ve 27,8 ile Başakşehir ve Kayseri takip etti.

1 milyar euroya merdiven dayadılar

20 takımın toplamda kadro değeri 922,78 milyon Euro oldu. Kadro değeri sıralamasında Avrupa’nın en değerli 9. ülkesi konumundayız. İlk sırada ise 9 milyar Euro ile Premier Lig yer alıyor. Takipçisi Serie A’nın ise 4,98 milyar Euro’luk değeri bulunuyor. 14,33 milyon Euro’luk piyasa değeri ile ligin yeni takımlarından Altay, en mütevazı ekip olarak öne çıkt

4 Türk isim Avrupa'ya gitti

Yaz transfer döneminde altyapı eğitimini Türkiye’de alan 4 Süper Lig futbolcusu, yurt dışının yolunu tuttu. Kayserispor’un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar, 3.5 milyon Euro’ya Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes’e satıldı. Fenerbahçeli Ozan Tufan, satın alma opsiyonuyla 1 milyon Euro’ya Premier Lig ekibi Watford’a kiralandı. Sarı lacivertlilerde Oğuz Kaan Güçtekin, Westerlo’ya kiralanırken, daha önce de Ömer Faruk Beyaz, Alman ekibi Stuttgart’a gitmişti