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Haber Giriş: 15.11.2020 - 11:13 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Trabzonspor'un Halil Dervişoğlu pişmanlığı

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Son dakika haberi | Trabzonspor'un Halil Dervişoğlu pişmanlığı
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Trabzonspor'un kadrosuna katmak için çok uğraştığı ancak başarılı olamadığı Halil Dervişoğlu, U21 Milli takımının Avusturya'yı 3-2'lik skorla mağlup ettiği maçta 3 golü de atmayı başardı.

Bordo-Mavili taraftarlar, "Uzun yıllar yararlanabileceğimiz bir forveti kaçırmışız" gibi yorumlarda bulundu.

Trabzonspor, Twente forması giyen Halil'in transferini yaklaşık 500 bin Euro'luk fark nedeniyle gerçekleştirememiş ve milli oyuncu Brentford'a transfer olmuştu. (Takvim)

Son dakika haberi | Trabzonsporun Halil Dervişoğlu pişmanlığı

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