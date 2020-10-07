Son Dakika Haberi | Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'tan itiraf: 'Daha önce anlaştım'

Trabzonspor'dan ayrılarak Leipzig'in yolunu tutan Alexander Sörloth, transfer süreci hakkında açıklamalar yaptı.

İşte Alexander Sörloth'un sözleri;

RB Leipzig çok profesyonel bir kulüp ve üst düzey seviyede kendine yer buldu. Şampiyonlar Ligi'nde geçirdikleri sezonun ardından onlarla anlaşmıştım bile. Oraya gideceğime yüzde 100 emindim.

Çok hareketli aylar geçirdim. Transferimde memnun olması gereken çok taraf vardı. İşler iyi gidip, sözleşmeyi imzaladığımda gerçekten bir rahatlama hissettim.

DAHA İYİ OLACAK

Bundesliga pratiğine biraz alışmam lazım, bir adaptasyon süreci gerekiyor. Umarım zaman geçtikçe daha da iyi durumda olacağım. Kariyerimdeki değişimin nedeni, kazandığım özgüven ve gol vuruşumu geliştirmem. Böylece daha iyi bir golcü oldum.

ERLING HAALAND YORUMU

Haaland ile çok benzer oyuncularız ve ikimiz de aynı düşünüyoruz. Topu nerede istediğimizi biliyoruz, ikimiz de defans arkasına koşmayı seviyoruz, çapraz koşular yapıyoruz. Norveç'te birlikteliğimiz o yüzden iyi işleyecek.(Sporx)