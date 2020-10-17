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Haber Giriş: 17.10.2020 - 20:32 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Trabzonspor'un belalısı Edin Visca! Boş geçmiyor...

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Son dakika haberi | Trabzonspor'un belalısı Edin Visca! Boş geçmiyor...
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Trabzonspor ile karşılaşan Medipol Başakşehir'de 30 yaşındaki Edin Visca, bordo mavili ekibi bir kez daha golünü attı.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'la karşılaşan Medipol Başakşehir'de takımının ikinci golünü kaydeden Edin Visca, bordo-mavili ağları yine sarstı.

Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca'nın son üç Süper Lig sezonunda da gol attığı tek takım Trabzonspor oldu.

Turuncu lacivertlilerle toplam 351 maça çıkan Visca, 100 gol atarken, 98 de asist yaptı.

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