Son Dakika Haberi | Trabzonspor'dan Marlon'dan Başakşehir itirafı! 'Bizden daha iyi oynadılar'

Süper Lig'de Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da Marlon, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Başakşehir'in daha iyi oynadığını dile getiren Marlon, "Başakşehir, direkt ligde rakip olduğumuz bir takımdı. İtiraf etmeliyiz ki bizden daha iyi oynadılar. Ne kadar iyi olduklarını gösterdiler. Toparlayacağız" dedi.