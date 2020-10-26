Son Dakika Haberi | Trabzonspor’dan hakem Çakır’a penaltı isyanı

19. dakikada Caner ile hava topuna çıkan Abdülkadir, kendisini yerde buldu. Trabzonsporlular Caner’in hava topuna yükseldiği anda Abdülkadir’i ittiğini öne sürerek penaltı bekledi ancak Çakır devam etti.

43’te ise Gustavo ceza sahasına girdiği anda Abdülkadir‘i düşürdü. Hakem pozisyonun dışarıda olduğu gerekçesiyle serbest vuruş kararı verirken, bordo mavililer, “Pozisyon içerdeydi, penaltı verilmeliydi” diye itiraz etti.

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...