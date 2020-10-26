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Haber Giriş: 26.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Trabzonspor’dan hakem Çakır’a penaltı isyanı

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Son Dakika Haberi | Trabzonspor’dan hakem Çakır’a penaltı isyanı
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Trabzonspor’da maç sonrası hakem Cüneyt Çakır’a büyük tepki vardı. Bordo mavililer, ilk yarıda Abdülkadir’e yapılan 2 penaltının verilmediğini savundu.

19. dakikada Caner ile hava topuna çıkan Abdülkadir, kendisini yerde buldu. Trabzonsporlular Caner’in hava topuna yükseldiği anda Abdülkadir’i ittiğini öne sürerek penaltı bekledi ancak Çakır devam etti.

43’te ise Gustavo ceza sahasına girdiği anda Abdülkadir‘i düşürdü. Hakem pozisyonun dışarıda olduğu gerekçesiyle serbest vuruş kararı verirken, bordo mavililer, “Pozisyon içerdeydi, penaltı verilmeliydi” diye itiraz etti.

Son Dakika Haberi | Trabzonspor’dan hakem Çakır’a penaltı isyanı

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