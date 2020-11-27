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Haber Giriş: 27.11.2020 - 21:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan Abdullah Avcı sözleri

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Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan Abdullah Avcı sözleri
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Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Abdullah Avcı'nın gelmesiyle birlikte daha iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Takım savunmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Çakır, "Abdullah Avcı, geldikten sonra takım savunmasına biraz daha önem vermemiz gerektiğini söyledi ve antrenmanlarda bu doğrultuda çalışmalar yaptık. Yeni başlangıçlar bazen sıkıntılı olur, ama biz iki haftadır pozisyon vermiyoruz ve gol yemiyoruz. Çok iyi mücadele ediyoruz. Takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık." dedi.

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