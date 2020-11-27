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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Lewis Baker'dan maç sonu 'frikik' yorumu!
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Haber Giriş: 27.11.2020 - 21:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Lewis Baker'dan maç sonu 'frikik' yorumu!

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Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Lewis Baker'dan maç sonu 'frikik' yorumu!
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Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Lewis Baker, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Lewis Baker, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Takımının tek golünü frikikten atan Baker, "Önemli bir gol attım ama daha önemlisi gol yemememizdi. Antrenmanlarda bu frikikleri deniyorum, topun üzerine geldiğimde özgüvenli hissediyorum kendimi. Bugün denedim ve gol oldu" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN GOL YEMEMEKTİ'

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Vitor Hugo ise "Bizim için bugün önemli olan iyi savunma yapmak ve gol yememekti, ileride iş yapabilecek arkadaşlarımız olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

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