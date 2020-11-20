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Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da ilk hedef 57 günlük özlemi bitirmek!
Süper Lig’de pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde oynayacağı ilk maçta galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.
Sezonun ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak ligde 17. sırada yer alan bordo mavililer, Avcı ile 57 günlük kazanamama hasretini gidermeye çalışacak.
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