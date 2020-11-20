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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da ilk hedef 57 günlük özlemi bitirmek!
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Haber Giriş: 20.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da ilk hedef 57 günlük özlemi bitirmek!

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Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da ilk hedef 57 günlük özlemi bitirmek!
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Süper Lig’de pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde oynayacağı ilk maçta galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

Sezonun ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak ligde 17. sırada yer alan bordo mavililer, Avcı ile 57 günlük kazanamama hasretini gidermeye çalışacak.

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