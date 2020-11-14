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Haber Giriş: 14.11.2020 - 12:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Gael Clichy iddiası! Avcı'ndan sonra...

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Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Gael Clichy iddiası! Avcı'ndan sonra...
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Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Abdullah Avcı sahaya indi. Tecrübeli teknik adam 'puan kayıplarını durdurmalıyız' diyerek dokunuşlarını yapmaya başlarken, bazı mevkiler için de transfer sinyali verdi.

Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlar sonrası yolların ayrıldığı Eddie Newton'ın ardından son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı ile el sıkışan Trabzonspor'da, çiçeği burnunda teknik adam Abdullah Avcı kolları sıvadı.

Bordo-mavili camiayı tekrar ayağa kaldırmak isteyen Avcı, aksayan bölgelere yapacağı hamleleri belirlemeye başladı. Alınan bilgiye göre, özellikle sol kanat için Marlon'un sözleşmesinin devre arasında feshedilmesi talebinde bulunan Avcı, Bandırmaspor'a kiralanan Abdürrahim'in rotasyon için geri çağrılmasını istedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın savunmanın solundaki sıkıntı için kısa vadede çözüm aradığı ve eski oyuncusu Clichy'ye sıcak baktığı iddia edildi.(Fotomaç)

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