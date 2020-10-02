Son dakika haberi | Trabzonspor'da Erce Kardeşler'in penaltı isyanı

Maçın ardından konuşan Erce, "Hem penaltı, hem kırmızı kart, bu sene 2. kez kırmızı kart çıktı. Hem penaltı, hem gol gibi oluyor, basketboldaki 'basket faul" gibi. Hakemler bu sene biraz karşı taraftan yana kullanıyor gibi tercihleri, öyle görmüşler diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ONLARI ÜZMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Joao Pereira, "Geri döndüğüm için gerçekten mutluyum. Maça iyi başlamadık, ilk yarıda oyuna iyi giremedik. 2. yarıda gol bulduk, birçok şans elde ettik ama maalesef sonrasında galibiyeti kaçıran taraf olduk. Bizi üstlerde, tepelerde görmek istemeyen bir kesim olduğunun farkındayız, onları üzmeye devam edeceğiz." diye konuştu