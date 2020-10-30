Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Eddie Newton'dan 'başarı' açıklaması! 'Beklemelisiniz'

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Newton'ın açıklamaları;

Bu sonucun nedeni hatalar, basitçe söylemek gerekirse. Topu bu kadar kolay verirseniz sonucu görürsünüz. 4 büyük hata yaptık, golleri yedik. Bu kadar basit hatalar yapamazsınız. Yaparsanız cezasını çekersiniz. Bu kadar basit

'Sonuçları görüyoruz'

Başarı durumu, sezonun sonunda değerlendirilir. Henüz sezonun başındayız. Yapmamamız gereken hatalar var. Bunların sonuçlarını görüyoruz. Başarılı ya da başarısız demek için sezon sonunu beklemelisiniz.

"İstifa eleştirilerini anlıyorum ama mücadeleden kaçan biri değilim, sonuna kadar mücadele edeceğim"