Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Eddie Newton'dan Afobe itirafı! 'Sörtloth'tan farklı...'

Maçın ilk yarısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Eddie Newton, Topu iyi çevirdik, rakip yarı alanına iyi gittik. İkinci yarı işler biraz daha zor oldu. Değişiklikler sonrası özellikle oyuna giren Sefa, Plaza, Ahmet Canbaz, bize büyük enerji kattılar. Takıma gayet iyi yardımcı oldular dedi.



Newton, Abdulkadir Parmak’ın sakatlığı ile ilgili olarak, 48 saat beklememiz gerekiyor. Henüz taze, yeni sakatlık. Sağlık ekibiyle gerekli değerlendirmeler yapıp değerlendirmeler yapabiliriz diye konuştu.



"AFOBE’DEN BEKLENTİMİZ TAKIMA YARDIMCI OLMASI"



İngiliz teknik adam, karşılaşmada 2 gol atan Afobe’nin takımdan ayrılan Sörloth ile kıyaslanmasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:



"Bence karşılaştırmaların bir an önce bitmesi gerekir farklı tarzda kişiler. Afobe, Sörloth’dan çok daha farklı bir tarzı var. Daha farklı bir tarzı var. İlk maç onun için gerçekten zordu. Aramıza yeni katılmıştı, 48 saat sonra maç oynamak zorunda kaldı. Çok kolay değildi ancak bugünkü maçta daha adapte olduğunu, arkadaşlarını daha çok tanıdığını görebiliyoruz. Sörloth harika bir sezon geçirdi. Sezon da 30 gol santrafor pozisyonunda oynayan oyuncular için çok kolay bir şey değil. Bu sezon Afobe’den beklentimiz takıma yardımcı olması. Takıma yardımcı olması için oynadığı pozisyona bakılırsa gol atması gerekir. Ancak takıma yardımcı oluyorsa, bize göre işini yapmıştır demektir."



HAMZA HAMZAOĞLU: BİZE ÜMİT VEREN ŞEYLER VAR AMA EKSİKLERİMİZ FAZLA



Çok kolay gol yediklerini kaydeden Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise, Yine bundan iki haftada olduğu gibi kalemize gelen ilk pozisyonlar gol oldu. Kolay gol yiyoruz, sonra direnç koymakta zorlanıyoruz. Yine böyle bir maç oldu. İlk gole kadar ortada geçen mücadelede. Fakat gelen duran ilk topta konsantrasyon eksiği ile uzaklaştıramadan golü yedik. İki gol çabuk çabuk yedik. 3-0dan sonra çevirebilir miyiz, bu maçı kaybetsek başka maçları kazanabilir miyiz diye hamleler yaptık. Bazı oyunculara şans verdik ve onları görme imkanımız oldu. İyi mücadele ettik. Maç 0-0 seyretse farklı olabilirdi. Ümit veren şeyler var ama eksiklerimiz fazla. Bunları bir an önce toparlayıp sonuca yansıtmamız gerekiyor. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Birkaç eksiğimiz var, onları tamamlarsak daha iyi görüntü verebiliriz. Trabzonsporu galibiyetten dolayı tebrik ederim ifadelerini kullandı