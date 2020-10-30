Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Eddie Newton'a Ağaoğlu'ndan destek!

Süper Lig’de ilk 6 haftada tek galibiyet alan Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton’a Başkan Ahmet Ağaoğlu’ndan destek geldi.

Kadıköy’deki yenilginin ardından bordo mavili ekipte teknik direktör değişikliği gündeme gelirken yönetim de bu yönde birtakım görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak kritik Kasımpaşa maçı öncesi Başkan Ahmet Ağaoğlu aldığı karar doğrultusunda teknik adam tartışmalarına son verdi. Ağaoğlu, tüm sorumluluğu üzerine alarak Kasımpaşa maçında da Eddie Newton’ın takımın başında kalmasını istedi.

İKİ EKSİK VAR

Ağaoğlu bu kararının ardından gözler bugünkü Kasımpaşa maçına çevrildi. Karadeniz ekibi bu mücadeleyi kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Trabzonspor’da tedavi gören Ekuban ile Hüseyin bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Abdulkadir Parmak ise takıma geri dönüyor