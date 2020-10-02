Son dakika haberi | Trabzonspor'da Eddie Newton: "Maçın seyrini akıl dışı karar değiştirdi"

Çok güzel bir maç oynadıklarını ve aldıkları 1 puan için mutlu olduklarını belirten yardımcı antrenör Gabriel Margarit, "Çok güzel bir maç oynandı. Fenerbahçe ile oynadıktan sonra halen evimizde yenilmedik. 12 maçta sadece deplasmanda Galatasaray'a mağlup olduk. Bu aldığımız 1 puan için de mutluyuz. Hocamız oyunun sistemini değiştirdikten sonra iyi oynamaya başladık ve puanı aldık. Marius Sumudica'nın gördüğü kırmızı kart pozisyonunda yanındaydım. Sadece penaltı diye bağırdı. Başka herhangi bir söz kullanmadı. İlk önce belki uyarabilirsiniz ama aktif bir hocaya karşı bu garip oldu. Çok kolay bir kırmızı kart oldu" dedi.



EDDİE NEWTON: MAÇIN SEYRİNİ AKIL DIŞI KARAR DEĞİŞTİRDİ



Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton ise iyi oyundan dolayı oyuncularını kutladı. Penaltı pozisyonunun akıl dışı bir karar olduğunu ifade Newton, "İlk yarı çok iyi oynamadık ama öne geçebilecek durumda pozisyonlar vardı. İkinci yarı golü bulunca oyun hakimiyetini kurduk. Maçın seyrini akıl dışı karar değiştirdi. Zaten ondan sonra da skor belli oldu. Genel olarak bakacak olursak oyuncularımızın iyi oynadığını söyleyebilirim" diye konuştu