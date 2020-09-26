Son dakika haberi | Trabzonspor'da Benik Afobe'den Sörloth yorumu

Trabzonspor'un geçen sezon çok başarılı bir performans sergileyen (Sörloth) golcüye sahip olduğunu, kendi kalitesini de attığı gollerle göstermek istediğini belirten Afobe, "Ne kadar kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğumuzu biliyoruz, bunu ilan etmek amacımız. Bunu başardık bugün. Geçen sezon çok goller atmış bir santrfor oyuncusuna sahipti takımımız. Kendimle karşılaştırmak istemiyorum ama giden arkadaşımız çok başarılı bir sezon geçirdi. Ben de kendi kalitemi göstermeye çalışıyorum." dedi.

Nwakaeme ise "Nwakaeme: "Söyleyecek çok fazla bir şey yok. İyi bir maç oldu, kazandığımız için mutluyum. Bu galibiyet çalışmaya devam etmemizi, daha fazla galibiyetler almamızı söylüyor." şeklinde konuştu.