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Haber Giriş: 25.10.2020 - 21:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Benik Afobe'den itiraf! "İkinci yarıda..."

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Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki tek golünü atan Benik Afobe, maçı değerlendirdi.

İkinci yarıda yavaş kaldıklarını belirten Afobe, "İlk yarıda istediğimiz oyunu oynadık. Deplasmanda ilk yarıyı önde bitirip iyi de oynadık ama 2. yarıya biraz yavaş başladık. Rakibimiz duran toplardaki hatalarımızı değerlendirince 2. yarıda oyuna ortak olmamız zor oldu." şeklinde konuştu.

Son Dakika Haberi | Trabzonsporda Benik Afobeden itiraf İkinci yarıda...

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