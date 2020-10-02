Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'ndan maç sonu transfer açıklaması!

Süper Lig'de Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları;

Bir forvetle anlaşmak üzereyiz. 36 saat içinde bir de stoperi kadromuza katacağız.

HERKSİN DİLE GETİRMESİ LAZIM

Ben bir şey demeyeceğim. Dediğimde 75 gün, 175 gün, 375 gün, çok ciddi boyutlarda para cezası... Hakem yorumcuları var, MHK var en iyi şekilde yorumlaması gereken. Onların yorumlayacağı şeyler, herkesin dile getirmesi lazım.