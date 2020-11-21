Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'ya iki iyi bir kötü haber!

Abdullah Avcı yönetiminde ilk sınavını BB Erzurum karşısında verecek olan Trabzonspor’da sakatlığı geçen Abdülkadir Ömür ve Anthony Nwakaeme’nin bu karşılaşmada oynayabilecekleri belirtildi.

HÜSEYİN'İN DURUMU BELİRSİZ

U21 Milli Takım kampında sakatlanan Yusuf Sarı’nın iyileşme sürecinin ise bir haftayı bulacağı ve Erzurum’a karşı forma giyemeyeceği belirtildi.

Yine U21 Milli Takımı’nda sakatlanan Hüseyin Türkmen’in durumu maç saatinde belli olacak. Bu isimlerin dışında yeni transfer Trondsen de sakatlığı nedeniyle oynamayacak.