Son dakika haberi | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ilk bombası Mahmut Tekdemir

Ocak ayı transfer çalışmalarına hız veren Abdullah Avcı'dan sürpriz hamle geldi. Başakşehir'de uzun süre görev yapan Avcı ilk transferini eski takımı Başakşehir'den yapmak üzere.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Abdullah Avcı, Trabzonspor için özellikle yerli oyuncuları arayarak yeni bir takım kurmanın peşinde… Avcı’nın ilk hedefi Yunus Mallı. Sonra da Kenan Karaman . Okay Yokuşlu ve Ahmet Kutucu da listesinde.Milli yıldız Yunus’ta işler iyi gidiyor. Olumlu haberler geliyor. Ahmet Kutucu’dan da iyi haberler var. Okay ve Kenan’ın transferlerinin olma ihtimalleri ise neredeyse yok gibi.

MAHMUT TEKDEMİR'E: İSTERSEN GÖKSEL BAŞKAN'A SÖYLERİM

Avcı’nın bir sürpriz görüşme daha yaptığı, ilk günden beri beraber çalıştığı Mahmut Tekdemir’i aradığı bildirildi. Avcı’nın Tekdemir’e, “Seninle yeniden çalışmak istiyorum. Sen de istersen Göksel Başkan’a söylerim. Seni de beni de kırmaz” dedi

Milli yıldız Mahmut’un Avcı’dan düşünmek için süre istedi. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe’yi reddeden milli oyuncunun Avcı’ya ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...