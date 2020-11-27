MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika haberi | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ilk bombası Mahmut Tekdemir
GeriFutbol Son dakika haberi | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ilk bombası Mahmut Tekdemir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 27.11.2020 - 14:08 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ilk bombası Mahmut Tekdemir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ilk bombası Mahmut Tekdemir
Abone Olgoogle-news

Süper Lig devi Trabzonspor ile anlaşan ve ilk galibiyeti Erzurumspor'a karşı alan tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı transferde de ilk hamlesini resmen yaptı. Avcı'nın ilk bombası Başakşehir'den Mahmut Tekdemir...

Ocak ayı transfer çalışmalarına hız veren Abdullah Avcı'dan sürpriz hamle geldi. Başakşehir'de uzun süre görev yapan Avcı ilk transferini eski takımı Başakşehir'den yapmak üzere.



İLK HEDEF YUNUS MALLI
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Abdullah Avcı, Trabzonspor için özellikle yerli oyuncuları arayarak yeni bir takım kurmanın peşinde… Avcı’nın ilk hedefi Yunus Mallı. Sonra da Kenan Karaman. Okay Yokuşlu ve Ahmet Kutucu da listesinde.

Milli yıldız Yunus’ta işler iyi gidiyor. Olumlu haberler geliyor. Ahmet Kutucu’dan da iyi haberler var. Okay ve Kenan’ın transferlerinin olma ihtimalleri ise neredeyse yok gibi.

MAHMUT TEKDEMİR'E: İSTERSEN GÖKSEL BAŞKAN'A SÖYLERİM
Avcı’nın bir sürpriz görüşme daha yaptığı, ilk günden beri beraber çalıştığı Mahmut Tekdemir’i aradığı bildirildi. Avcı’nın Tekdemir’e, “Seninle yeniden çalışmak istiyorum. Sen de istersen Göksel Başkan’a söylerim. Seni de beni de kırmaz” dedi

Milli yıldız Mahmut’un Avcı’dan düşünmek için süre istedi. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe’yi reddeden milli oyuncunun Avcı’ya ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Son dakika haberi | Trabzonsporda Abdullah Avcının ilk bombası Mahmut Tekdemir

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle