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Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın alacağı ücret belli oldu
Trabzonspor ile 2,5 yılık anlaşma sağlayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın alacağı ücret KAP'a bildirildi.
Trabzonspor, Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.
Anlaşmaya göre, Avcı'ya;
2020/21 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 6.500.000.-TL garanti ücret, 2022/23 futbol sezonu için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecek.
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