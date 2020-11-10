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Haber Giriş: 10.11.2020 - 22:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın alacağı ücret belli oldu

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Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın alacağı ücret belli oldu
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Trabzonspor ile 2,5 yılık anlaşma sağlayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın alacağı ücret KAP'a bildirildi.

Trabzonspor, Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

Anlaşmaya göre, Avcı'ya;

2020/21 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 6.500.000.-TL garanti ücret, 2022/23 futbol sezonu için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecek.

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