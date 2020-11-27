Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan maç sonu itiraf! 'Adım adım gideceğiz'

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

Geldiğimiz günden beri tespitimiz takım savunmasıyla alakalıydı. Geçen sene maç içinde 32 puan öne geçip, geriye düşmüş bir takım. Geldiğim günden beri takım savunmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz."

DAHA ÇOK EKSİĞİMİZ VAR

Belki bir pozisyon verdik. Daha çok eksiğimiz var, 2 hafta 6 puan ve gol yememek 3-4 adım daha fazla attırdı ama hücum organizasyonlarına da geçeceğiz. Daha çok yolumuz var

ADIM ADIM GİDECEĞİZ

Henüz oyun kurmuyoruz aslında. Daha buna geçmedik, takım savunmasını daha iyi hale getirmeyle ilgili çalışacağız. Bunlar kolay şeyler değil. Adım adım gideceğiz.