Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan 'gol' vurgusu! 'Önemli...'

Süper Lig'de BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

Bazen böyle kazanacaksın, bazen top rakipte olacak. Geldiğimizden beri takım savunması üzerinde çalışıyoruz. Zihinsel olarak çok kırılgan olan bu takım, bugün ilk kez gol yemedi, bu önemli

HEP ZİRVEDE OLMAK İSTER

Trabzonspor her zaman yukarıda ve zirvede olmak ister, böyle de olmuştur. Bu adımları atmaya devam edeceğiz.

BAŞLANGIÇTA KAZANMAK ÖNEMLİ

Başlangıçta kazanmak önemli. Soyunma odasındaki enerji iyi. Her seferinde adım adım ileri gideceğimizi düşünüyorum.

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