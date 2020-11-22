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Haber Giriş: 22.11.2020 - 21:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan 'gol' vurgusu! 'Önemli...'

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Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan 'gol' vurgusu! 'Önemli...'
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

Bazen böyle kazanacaksın, bazen top rakipte olacak. Geldiğimizden beri takım savunması üzerinde çalışıyoruz. Zihinsel olarak çok kırılgan olan bu takım, bugün ilk kez gol yemedi, bu önemli

HEP ZİRVEDE OLMAK İSTER

Trabzonspor her zaman yukarıda ve zirvede olmak ister, böyle de olmuştur. Bu adımları atmaya devam edeceğiz.

BAŞLANGIÇTA KAZANMAK ÖNEMLİ

Başlangıçta kazanmak önemli. Soyunma odasındaki enerji iyi. Her seferinde adım adım ileri gideceğimizi düşünüyorum.

 

Son Dakika Haberi | Trabzonsporda Abdullah Avcıdan gol vurgusu Önemli...

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