MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 19.12.2020 - 18:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu.

Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"Son 6 haftanın 5 haftasında biz vardık. Geldiğim günden bu yana ne sıralamaya ne de puan durumuna bakmadım. Tespit ettiğimiz şeylerin üzerinde duruyoruz. Bugün belki çok sevinemeyeceğiz çünkü birkaç gün sonra yeni bir maç var. Bu sezon böyle. Bütün dünyada böyle. Ligimizde her takımın oyuncu kalitesi ve oyun kalitesi var. Oyuna giren çıkan herkes çok etkiliyor. Nwakaeme'nin ve Djaniny'nin dönmesi oyunumuzu arttırdı. Devreye geride girdiğimizde de kazanabileceğimizi söyledim. İvme kazanmak için kazanmak önemliydi. Mutluyuz.

Biz hücum organizasyonu da çalışıyoruz. Oyunun iki tarafını oynamak önemli. Bugün bunu biraz daha iyi yapabildik. Tespitleri yapıyoruz. Bir günde olacak iş değil bunlar. İstek arzu önemliydi. Oyun kalitemiz de eksiklerin dönmesiyle artacak. Kadro dışı kalan üç oyuncu performans sebebiyle bizimle birlikte olmayacaklar. Pereira'yı da performans sebebiyle kadroya almadık ama o da maçtan sonra bizimle birlikte sevindik. Genç oyuncuları da kazanıyoruz. En iyi şekilde Trabzonspor'a hizmet etmeye çalışıyoruz. Taraftarlarımız belki burada bizimle değil ama kalpleri bizimle. Onları daha mutlu etmek için çalışıyoruz."

Son Dakika Haberi | Trabzonsporda Abdullah Avcıdan galibiyet yorumu

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle