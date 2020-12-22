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Haber Giriş: 22.12.2020 - 18:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan galibiyet sonrası itiraf! "Pragmatik olmak zorundayız"

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Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan galibiyet sonrası itiraf! "Pragmatik olmak zorundayız"
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Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor'u mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı maçı değerlendirdi.

Maçta kaliteli bir oyun ortaya koyamadıkları ifade eden Avcı, "Hatayspor iyi bir takım. Teknik ekibi tebrik ediyorum. Burada ilk defa kaybettiler. Her oyunu oynayabilen oyuncuları var. 7. gün 3. maç. 1 tanesi 120 dakika. 13-14 oyuncu üzerinden gidiyoruz. Yorgunluk bu maçta çıktı. Hayat sana bir takım deneyimler kazandırıyor. Oyun tatmin etmeyecek ama pragmatik olmak zorundayız. Bugün biraz öyleydi. Trabzonspor'un oyun kalitesi bazen olmayacak ama ruhu, mücadele gücü olacak." diye konuştu.

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