Son Dakika Haberi... Trabzonspor'da Abdullah Avcı, maç sonu transferi açıkladı! Tymoteusz Puchacz...

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Süper Lig'in 20. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

Her maç zor. Rakibe bir fırsat verdik ama hep oyunun içindeydiler. Oyun, ilk yarıda zaman zaman çok durdu. Ne zaman oyun planımızı doğru uygulasak, kaleye indik. İkinci yarı bunu daha fazla yaptık. 1-0’a da, 3-0’a da 3 puan veriyorlar

KAZANMAYI BİLDİK

Rakibi fazla devreye sokmadan kazandık. Geri sayıma gittiğimiz bu dönemde, bu önemliydi. Rakibin statik kalması bizi yordu ama kazanmayı bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum

BİR FİNAL DAHA VAR

18 maç kaldı. Bir şey kazanmadık, 3 puan kazandık. Taraftarımız, desteğini artırarak devam etsin. Zaman daralıyor. İkinci yarıya güzel bir başlangıç yapmak önemliydi. Sivasspor karşısında bir final daha var, oraya odaklanacağız.

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TRANSFERİ AÇIKLADI

Puchacz, bir aksilik olmazsa yarın veya pazar günü burada olacak. Stoper konusundaki çalışmalarımıza bakacağız. Djaniny’nin sakatlığının net raporu gelecek, ona göre de bir planlama yapacağız.