Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Abdullah Avcı kolları sıvadı! Fırtına gibi esecek

Trabzonspor’da sıkıntılı geçen 8. haftanın sonunda takımın başına getirilen Abdullah Avcı yeni bir yapılanmayla göreve başlarken planladığı değişiklikleri de yönetimle paylaştı. Kendisinden 1 gün önce Trabzon’a gönderdiği ekibiyle şehre gelir-gelmez tesislerde çalışan deneyimli hoca yardımcılarından yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Avcı, ilk planda olumsuz giden saha sonuçlarını düzeltmek için mücadele verecek.

İdmanlarda beklenen performansların gerisinde kalan isimlere ayrı ayrı değerlendirip, yükleme yapacak.

Oynatmak istediği sistem üzerinde oyuncularıyla paylaşımda bulunacak.

Neleri istediğini, neleri istemediğini oyuncularına anlatacak olan Avcı, moral ve motivasyonu arttırıcı önemli mesajlar verecek.

ÖMÜR'ÜN DİZİNDE ÖDEM

Bu arada Aytemiz Alanya karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün dizinde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edildi