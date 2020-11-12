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Haber Giriş: 12.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Abdullah Avcı kolları sıvadı! Fırtına gibi esecek

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Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Abdullah Avcı kolları sıvadı! Fırtına gibi esecek
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8 haftadaki kötü performansın ardından deneyimli çalıştırıcı ilk olarak takıma moral verip saha sonuçlarını düzeltecek.

Trabzonspor’da sıkıntılı geçen 8. haftanın sonunda takımın başına getirilen Abdullah Avcı yeni bir yapılanmayla göreve başlarken planladığı değişiklikleri de yönetimle paylaştı. Kendisinden 1 gün önce Trabzon’a gönderdiği ekibiyle şehre gelir-gelmez tesislerde çalışan deneyimli hoca yardımcılarından yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Avcı, ilk planda olumsuz giden saha sonuçlarını düzeltmek için mücadele verecek.

İdmanlarda beklenen performansların gerisinde kalan isimlere ayrı ayrı değerlendirip, yükleme yapacak.

Oynatmak istediği sistem üzerinde oyuncularıyla paylaşımda bulunacak.

Neleri istediğini, neleri istemediğini oyuncularına anlatacak olan Avcı, moral ve motivasyonu arttırıcı önemli mesajlar verecek.

ÖMÜR'ÜN DİZİNDE ÖDEM

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