Son dakika haberi | Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Campi, Hosseini ve Plaza için 'gitsin' dedi

Trabzonspor'da Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, yönetime gidecekler ve kalacaklardan oluşan ilk raporunu sundu. Genç oyuncuların bazılarının gelişimi için kiralık gönderilmesi gündeme geldi.

SATIŞLARINA ONAY VERDİ

Takvim'in haberine göre; Abdullah Avcı, Campi ve Hosseini'nin satışına onay verdi. Sezon başında kiralık olarak gelen Stiven Plaza için ise "Gitsin" dedi. Avcı'nın Ahmet Canbaz ve Salih Kavrazlı gibi gençlerin kiralanabileceği raporunu sunduğu da ifade ediliyor.



Avcı, alınmasını istediği oyuncuları da listeye ekledi. Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, kadrosunda sistemine uygun olan isimleri görmek için kolları sıvadı. Majid Hosseini, bu sezon Süper Lig'de sadece 1 maçta 4 dakika süre alabildi.

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