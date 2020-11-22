MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür çok konuşulan o anı anlattı!
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür çok konuşulan o anı anlattı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 22.11.2020 - 21:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür çok konuşulan o anı anlattı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür çok konuşulan o anı anlattı!
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor'un Erzurumspor'u mağlup ettiği maçın ardından Abdülkadir Ömür, açıklamalarda bulundu.

Hakemlere yardım etmeleri gerektiğini belirten Ömür, "Bu hafta idmanlarımız çok iyi geçti. Takım hâlinde savunma üzerine çalıştık. Bu akşamki galibiyette de kilit şey buydu. Bir pozisyonda hakem korner verdi, ben görmemiştim. Topun benden çıktığı çok barizdi, ben de söyledim, onlar da teşekkür etti. Bunlar futbol sahalarında olabilir. Hakemlere yardım etmeliyiz." diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle