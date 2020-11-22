Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür çok konuşulan o anı anlattı!

Hakemlere yardım etmeleri gerektiğini belirten Ömür, "Bu hafta idmanlarımız çok iyi geçti. Takım hâlinde savunma üzerine çalıştık. Bu akşamki galibiyette de kilit şey buydu. Bir pozisyonda hakem korner verdi, ben görmemiştim. Topun benden çıktığı çok barizdi, ben de söyledim, onlar da teşekkür etti. Bunlar futbol sahalarında olabilir. Hakemlere yardım etmeliyiz." diye konuştu.