Son dakika haberi | Trabzonspor'a Marko Livaja'dan kötü haber! Fenerbahçe de istemişti

5 Ocak’ta başlayacak devre arası transfer dönemi öncesi düğmeye basan Trabzonspor, hazırlıklara başladı. Bordo-Mavililer, orta saha, kanat, forvet ve sol bek bölgelerini mutlaka güçlendirecek. Duruma göre stoper de alınabilir. Fırtına’nın gündemindeki forvetlerden biri ise Marko Livaja...

Sezon başında da istenen 27 yaşındaki Hırvat yıldızın kulübü AEK ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Dolayısıyla devre arasında uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katılma ihtimali yüksek.

Ancak AEK’dan flaş bir hamle geldi. Yunan basınına göre Livaja’ya 3 yıllık yeni bir kontrat teklif edildi. Hatta başarılı oyucunun imza atmaya yakın olduğu iddia edildi.



Geçtiğimiz günlerde Yunanistan medyasında çıkan haberlerde ise Livaja’nın Trabzonspor’a gelmeye sıcak baktığı belirtilmişti. Bordo-Mavili yönetimin elini çabuk tutmaması halinde Livaja elden kaçabilir. (Fanatik)

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