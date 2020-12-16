MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika haberi | Trabzonspor'a Marko Livaja'dan kötü haber! Fenerbahçe de istemişti
GeriFutbol Son dakika haberi | Trabzonspor'a Marko Livaja'dan kötü haber! Fenerbahçe de istemişti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 16.12.2020 - 09:48 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Trabzonspor'a Marko Livaja'dan kötü haber! Fenerbahçe de istemişti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi | Trabzonspor'a Marko Livaja'dan kötü haber! Fenerbahçe de istemişti
Abone Olgoogle-news

AEK, sezon başından beri Trabzonspor'un gündeminde yer alan Marko Livaja’ya yeni sözleşme teklif etti. Yunan basını yıldız forvetin 3 yıllık kontrata imza atmaya yakın olduğunu iddia etti.

5 Ocak’ta başlayacak devre arası transfer dönemi öncesi düğmeye basan Trabzonspor, hazırlıklara başladı. Bordo-Mavililer, orta saha, kanat, forvet ve sol bek bölgelerini mutlaka güçlendirecek. Duruma göre stoper de alınabilir. Fırtına’nın gündemindeki forvetlerden biri ise Marko Livaja...

Sezon başında da istenen 27 yaşındaki Hırvat yıldızın kulübü AEK ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Dolayısıyla devre arasında uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katılma ihtimali yüksek.

Ancak AEK’dan flaş bir hamle geldi. Yunan basınına göre Livaja’ya 3 yıllık yeni bir kontrat teklif edildi. Hatta başarılı oyucunun imza atmaya yakın olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan medyasında çıkan haberlerde ise Livaja’nın Trabzonspor’a gelmeye sıcak baktığı belirtilmişti. Bordo-Mavili yönetimin elini çabuk tutmaması halinde Livaja elden kaçabilir. (Fanatik)

Son dakika haberi | Trabzonspora Marko Livajadan kötü haber Fenerbahçe de istemişti

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle