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Son Dakika Haberi... Trabzonspor, Yusuf Erdoğan transferini KAP'a bildirdi! Bonservis ücreti...

#Transfer#Trabzonspor#Yusuf Erdoğan
Son Dakika Haberi... Trabzonspor, Yusuf Erdoğan transferini KAPa bildirdi Bonservis ücreti...

Trabzonspor, Kasımpaşa'dan Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattığını ve İstanbul ekibine 500 bin euro ödeneceğini açıkladı.

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Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'ın transferini KAP'a bildirdi.

Bordo-mavililer, bu transfer için Kasımpaşa'ya iki taksit halinde 500 bin euro ödeneceğini açıkladı.

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3.5 YILLIK ANLAŞMA 7 MİLYON TL GARANTİ ÜCRET

Trabzonspor'un oyuncunun sözleşmesiyle ilgili KAP'a yaptığı bildirimde şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 3.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 7.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

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Son Dakika Haberi... Trabzonspor, Yusuf Erdoğan transferini KAPa bildirdi Bonservis ücreti...

DÖRDÜNCÜ TRANSFER

Trabzonspor, Yusuf Erdoğan ile birlikte kış transfer döneminde kadrosuna 4. takviyesini yapmış oldu.

Daha önce Jean Evrard Kouassi, Tymoteusz Puchacz ve Edin Visca isimleri transfer edilmişti.

 

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#Transfer#Trabzonspor#Yusuf Erdoğan

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