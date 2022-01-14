Son Dakika Haberi... Trabzonspor, Yusuf Erdoğan transferini KAP'a bildirdi! Bonservis ücreti...

Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'ın transferini KAP'a bildirdi.
Bordo-mavililer, bu transfer için Kasımpaşa'ya iki taksit halinde 500 bin euro ödeneceğini açıkladı.
3.5 YILLIK ANLAŞMA 7 MİLYON TL GARANTİ ÜCRET
Trabzonspor'un oyuncunun sözleşmesiyle ilgili KAP'a yaptığı bildirimde şu ifadeler kullanıldı:
Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 3.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 7.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
DÖRDÜNCÜ TRANSFER
Trabzonspor, Yusuf Erdoğan ile birlikte kış transfer döneminde kadrosuna 4. takviyesini yapmış oldu.
Daha önce Jean Evrard Kouassi, Tymoteusz Puchacz ve Edin Visca isimleri transfer edilmişti.