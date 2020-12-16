Son Dakika Haberi | Trabzonspor, Türkiye Kupası'na veda etti! Adana Demirspor penaltılarla turladı

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 47. dakikasında Yunus Akgün ile öne geçen Adana Demirspor, 55. dakikada Hugo'nun golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Dakikalar 79'u gösterdiğinde sahneye Mehmet Akyüz çıktı ve bir kez daha Adana Demirspor'u öne geçirdi. Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde sahneye yeniden Hugo çıktı ve skoru eşitledi.

Trabzonspor, 90+8. dakikada Baker'ın kullandığı penaltı atışından yararlanamadı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatma devreleri de 2-2 sona erdi ve karşılaşmada penaltı atışlarına geçildi.

Adana Demirspor, 90 dakikası ve uzatmaları 2-2 tamamlanan maçta Trabzonspor'a penaltılarda 4-3'lük üstünlük kurdu ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6' Trabzonspor sağ kanattan atak girişiminde bulundu. Pereira'nın Plaza'yla duvar pası girişimini savunma engelledi.

9' Trabzonspor daha çok kanat akınlarıyla etkili olmaya çalışıyor ancak Adana Demirspor savunması oldukça dikkatli.

12' Diabate'nin sağ kanattan son çizgiye inip yaptığı ortada herkesi aşan top ters taraftan auta çıktı.

18' Kamil Ahmet'in uzun pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Bilal için ofsayt bayrağı kalktı.

21' Maçtaki ilk pozisyonu Adana Demirspor yakaladı. Sol kanatta topu alan Kosecki çaprazda yerden bir vuruş yaptı, köşeye doğru giden topu Erce çeldi

36' Trabzonspor kalecisi Erce hariç tüm futbolcular Adana Demirspor yarı alanında ancak ev sahibi ekip pozisyon üretme noktasında büyük sıkıntı yaşıyor.

47' Sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında arka direğe ortalanan topu Kosecki içeri çevirdi, kale ağzında Yunus Akgün tamamladı

55' Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Vitor Hugo kale alanında iyi yükseldi ve maça denge getiren golü kaydetti

76' Adana Demirspor'da savunma arkasında topla buluşan Mehmet Akyüz ofsayta yakalandı.

79' Adana Demirspor'un çok adamla yüklendiği dakikada kale ağzında topu alan Semih açısını kaybedince son çizgiden pasını çıkardı, Mehmet Akyüz altı pasın gerisinden gelişine vurdu

90+3' Lewis Baker'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direğe iyi bir koşu yapan Vitor Hugo, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı

90+7' Sağ kanattan içeri sokulan Yusuf Sarı, ceza alanı içinde Aurelien Chedjou'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi

90+8' Adana Demirspor'da Khadim Rassoul, alkışlarla hakeme tepki göstermeye devam edince ikinci sarı karttan kırmızı kartı gördü

90+9' Baker penaltıyı kaçırdı, maç uzatmalara gitti.

Stat: Medical Park



Hakemler: Alper Çetin, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira (Dk. 60 Serkan Asan), Edga, Vitor Hugo, Faruk Can Genç (Dk. 96 Marlon), Flavio, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 80 Abdulkadir Parmak), Diabate (Dk. 71 Yusuf Sarı), Baker, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 46 Kerem Baykuş), Plaza (Dk. 46 Sefa Kınalı)

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Chedjou, Rassoul, Gökhan İnler, Alaattin Hamza Ok (Dk. 46 Yunus Akgün), Traore (Dk. 72 İzzet Çelik-Dk. 91 Mehmet Uslu), Kosecki (Dk. 59 Dibba), Sedat Şahintürk (Dk. 46 Hasan Kılıç), Lanzafame (Dk. 59 Mehmet Akyüz)

Goller: Dk. 47 Yunus Akgün, Dk. 79 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor), Dk. 55 ve 90 2 Vitor Hugo (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Dk. 90 8 Rassoul (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Pereira (Trabzonspor) Dk. 82 İzzet Çelik, Dk. 90 3 Semih Güler, Dk. 90 5 Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor)

İLK 11'LER

Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Hugo, Faruk Can, Kamil Ahmet, Flavio, Lewis Baker, Bilal, Diabate, Plaza

Adana Demirspor: Vedat, Chedjou, Tayyip Talha, Rassoul, Semih, Gökhan İnler, Traore, Alattin, Kosecki, Sedat, Lanzafame

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...