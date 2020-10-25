Son Dakika Haberi | Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton: 'Hayal kırıklığı yaşıyorum'

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da Eddie Newton, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Eddie Newton'ın sözleri;

İlk yarıda oyunun hakimiydik ancak ikinci yarı öncesi yaşanabilecekleri konuştuk ancak erken gelen gollerle maalesef oyuna dahil olamadık.

ÇABAYI GÖSTEREMEDİK

Oyunun sonlarına doğru tekrar dahil olmayı denedik ama istediğimiz çabayı gösteremedik. Hayal kırıklığı yaşıyorum.

Çoğu zaman iyi bir oyun oynuyoruz ama olmadık hatalar nedeniyle istediğimiz başarıyı gösteremiyoruz. Arka arkaya 3 gol yiyecek bir konsantrasyon kaybı olmamalıydı ve kendimizi oyunda tutabilmeliydik.