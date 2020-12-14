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GeriFutbol Son dakika haberi | Trabzonspor, Philip Zinckernagel'in peşinde! Fenerbahçe de istemişti
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Haber Giriş: 14.12.2020 - 10:06 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Trabzonspor, Philip Zinckernagel'in peşinde! Fenerbahçe de istemişti

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Son dakika haberi | Trabzonspor, Philip Zinckernagel'in peşinde! Fenerbahçe de istemişti
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Transfer için atağa kalkan Trabzonspor, Bodo Glimt'te oynayan Philip Zinckernagel için görüşmelere başladı. Danimarkalı golcüyü sezon başında Fenerbahçe de istemişti.

Trabzonspor transfer için düğmeye bastı. Forvet için Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 25 yaşındaki forvet oyuncusu Philip Zinckernagel ilk sırada yer alıyor.

Takvim'in haberine göre; Bu oyuncunun sözleşmesinin 31 Aralık tarihinde bitecek olması nedeniyle Bordo- Mavili yöneticiler oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı.

Philip Zinckernagel'in ismi sezon başında Fenerbahçe ile de anılmış ancak Sarı-Lacivertliler o bölgeye Mbwana Samatta ve Papiss Cisse'yi transfer etmişti.

Son dakika haberi | Trabzonspor, Philip Zinckernagelin peşinde Fenerbahçe de istemişti

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