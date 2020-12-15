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Haber Giriş: 15.12.2020 - 09:38 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Trabzonspor, Kasper Junker’i transfer etmek istiyor

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Son dakika haberi | Trabzonspor, Kasper Junker’i transfer etmek istiyor
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Aralık ayında Bodo Glimt ile sözleşmesi sona erecek olan sağ kanat oyuncusu Philip Zinckernagel için transfer görüşmelerine başlayan Trabzonspor, aynı takımda forma giyen Kasper Junker ile de ilgilenmeye başladı.

Trabzonspor devre arası için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bodo Glimt'ten Philip Zinckernagel'i isteyen Bordo-Mavililer, aynı takımda forma giyen Kasper Junker'i de listesine aldı.

26 yaşındaki Danimarkalı forvet oyuncusunun sözleşmesi ise 1 sezon sonra sona erecek.

Oyuncunun menajeri Christian Christensen Trabzonspor'un ilgisini doğruladı ve "Sadece Trabzonspor değil birçok Türk takımının ilgisinin olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. (Takvim)

Son dakika haberi | Trabzonspor, Kasper Junker’i transfer etmek istiyor

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