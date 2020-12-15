Son dakika haberi | Trabzonspor, Kasper Junker’i transfer etmek istiyor

Trabzonspor devre arası için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bodo Glimt'ten Philip Zinckernagel'i isteyen Bordo-Mavililer, aynı takımda forma giyen Kasper Junker'i de listesine aldı.

26 yaşındaki Danimarkalı forvet oyuncusunun sözleşmesi ise 1 sezon sonra sona erecek.



Oyuncunun menajeri Christian Christensen Trabzonspor'un ilgisini doğruladı ve "Sadece Trabzonspor değil birçok Türk takımının ilgisinin olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. (Takvim)

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