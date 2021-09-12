Son Dakika Haberi... Trabzonspor-Galatasaray maçında Abdülkadir Ömür gözyaşlarını tutamadı! Taraftar sahaya atladı ve tepkiler...

Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maça Abdulkadir Ömür'e gösterilen tepkiler ve genç futbolcunun gözyaşlarına hakim olamaması damga vurdu.

'DÜZGÜN TOP OYNA'

Galatasaray, Emre Kılınç ile bulduğu gollerde 2-0 önde olduğu dakikalarda bir Trabzonspor taraftarı sahaya girdi. Abdülkadir Ömür'e doğru yönelen kişi, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası oyun alanından çıkarıldı.

Taraftarın elindeki formayı Abdülkadir Ömür'e vererek “Düzgün top oyna” dediği belirtildi.

OYUNDAN ÇIKARKEN DE TEPKİ

Trabzonspor Teknik direktörü Abdullah Avcı, 39. dakikada oyuna müdahalede bulundu ve İsmail Köybaşı ile Abdülkadir Ömür'ü kenara aldı.

İki oyuncu da oyun alanını terk ederken tribünlerden ıslıklar duyuruldu.

ABDULKADİR ÖMÜR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Oyundan alınan Abdülkadir, yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadı. Genç oyuncuyu takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

TAYLAN DA DESTEK OLDU

Karşılaşmanın ilk yarısının son düdüğü çalmasının ardından Taylan ve bazı Galatasaraylı futbolcular da Abdülkadir'in yanına giderek milli oyuncuya destek oldu.