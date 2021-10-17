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Son Dakika Haberi... Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan karar ve hata! Ali Şansalan, Kim Min-Jae ve Altay Bayındır...

#Trabzonspor#Fenerbahçe#Kim Min Jae
Son Dakika Haberi... Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan karar ve hata Ali Şansalan, Kim Min-Jae ve Altay Bayındır...

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Kim Min-Jae'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon ve Altay Bayındır'ın yediği gol damga vurdu.

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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Kim Min-Jae'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon ve Altay Bayındır'ın yediği gol çok konuşuldu.

Canlı Anlatım: Trabzonspor Fenerbahçe maçı

Canlı Anlatım: Trabzonspor Fenerbahçe maçı

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae 14. dakikada Gervinho'ya yaptığı müdahale sonrası Ali Şansalan'dan sarı kart gördü. Koreli oyuncu, 23. dakikada bu kez Djaniny'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü ve ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.

UZUN SÜRE İTİRAZ

Sarı-lacivertli oyuncular uzun süre hakem Ali Şansalan'a itiraz etmesine karşın karar değişmedi. Vitor Pereira da yedek kulübesinde tepki gösterdi.

Son Dakika Haberi... Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan karar ve hata Ali Şansalan, Kim Min-Jae ve Altay Bayındır...

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medya kullanıcılarının bazıları kırmızı kart kararını doğru bulurken bir kısmı ise Kim Min-Jae'nin sahada kalması gerektiği yönünde paylaşımlarda bulundu.

Son Dakika Haberi... Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan karar ve hata Ali Şansalan, Kim Min-Jae ve Altay Bayındır...

Son Dakika Haberi... Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan karar ve hata Ali Şansalan, Kim Min-Jae ve Altay Bayındır...

Son Dakika Haberi... Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan karar ve hata Ali Şansalan, Kim Min-Jae ve Altay Bayındır...

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BU SEZON BİR İLK

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de kırmızı kart gören ilk oyuncu Kim Min-Jae oldu.

6 AY SONRA AYNI GOL

Kim Min-Jae'nin hareketi sonrasında Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşta Bakasetas topu filelere gönderdi ve skora eşitliği getirdi.

Genç file bekçisi, Yunan futbolcunun vuruşunda yerden gelen topu çizgiyi geçtikten sonra çıkarabildi.

Son Dakika Haberi... Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan karar ve hata Ali Şansalan, Kim Min-Jae ve Altay Bayındır...

GEÇEN SEZON DA YEDİ

Geçen sezon Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı mücadelede Altay, yine Maxim'in yerden sert vuruşunda topu tutmasına karşın çizginin gerisinde kalmasına engel olamamıştı.

İLK FRİKİK GOLÜ

Süper Lig kariyerindeki ilk frikik golünü Fenerbahçe'ye atan Anastasios Bakasetas, aynı zamanda 2007/08 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla sarı-lacivertli ekibe frikik golü atan ilk oyuncu oldu.

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#Trabzonspor#Fenerbahçe#Kim Min Jae

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