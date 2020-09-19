Son Dakika Haberi | Trabzonspor Bşakanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması!

Süper Lig'de Denizlispor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğulu, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları;

Marlon, Pereira takıma dönecek, Ekuban 1-2 haftaya hazır olan. Hafta ortasına kadar gelecek olan 2 transferimiz daha var. Sörloth'un transferi sonrası takıma 2-3 takviye daha gelebilir

BAZI ARKADAŞLARIN PERFORMANSI DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Takımın oynadığı futbolu beğendim, oyuncuların performansından da memnunum. Sahada ve sahaya uzak olan yerlerde performansından memnun olmadığım bir kaç kişi vardı. Bize 600-700 km. uzakta oturan bazı arkadaşların performansı düşündürücü. Konuyla alakalı kulüp genel sekreterimiz bir açıklama yapacak