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Haber Giriş: 19.09.2020 - 20:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Trabzonspor Bşakanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması!

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Son Dakika Haberi | Trabzonspor Bşakanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması!
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Denizlispor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Denizlispor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğulu, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları;

Marlon, Pereira takıma dönecek, Ekuban 1-2 haftaya hazır olan. Hafta ortasına kadar gelecek olan 2 transferimiz daha var. Sörloth'un transferi sonrası takıma 2-3 takviye daha gelebilir

BAZI ARKADAŞLARIN PERFORMANSI DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Takımın oynadığı futbolu beğendim, oyuncuların performansından da memnunum. Sahada ve sahaya uzak olan yerlerde performansından memnun olmadığım bir kaç kişi vardı. Bize 600-700 km. uzakta oturan bazı arkadaşların performansı düşündürücü. Konuyla alakalı kulüp genel sekreterimiz bir açıklama yapacak

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