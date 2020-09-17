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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Trabzonspor Benik Tunani Afobe transferini KAP'a bildirdi
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Haber Giriş: 17.09.2020 - 15:14 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Trabzonspor Benik Tunani Afobe transferini KAP'a bildirdi

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Trabzonspor, Benik Tunani Afobe'yi 1 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Trabzonspor, Stoke City'nin Kongolu forvet Benik Afobe'yi kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan bildiride, "Profesyonel futbolcu Benik Afobe’nin kulübümüze transferi konusunda İngiltere’nin Stoke City Kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Benik Afobe ile 1 yıllık anlaşma yapılmıştır." ifadeleri yer aldı.

27 yaşındaki Benik Afobe ile 2019 yazında Fenerbahçe de ilgilenmişti.

Son Dakika Haberi | Trabzonspor Benik Tunani Afobe transferini KAPa bildirdi

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