Son Dakika Haberi... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan ve Abdülkadir Ömür için transfer açıklaması

Bordo-mavili kulübün olağan mali genel kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kulüp başkanı Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu genel kurulda, eski başkan Ahmet Celal Ataman, divan başkanı Ali Sürmen ile üyeler de yer aldı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında divan başkanlığı oluşturulmasının ardından genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, idari ve mali raporlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Salgının bulunduğu dönemde kulübün faaliyetlerinin gerçekleştiğine dikkati çeken Zengin, sportif anlamda da Ziraat Türkiye Kupası'nı ve TFF Süper Kupa'yı müzelerine getirdiklerini belirtti.

Zengin, kulübün konsolide net borcunu 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla 1 milyar 91 milyon 490 bin 668 lira olarak açıkladı.

Genel kurulda daha sonra idari ve mali raporlar görüşüldü. Denetim kurulu raporunun okunmasının ardından yönetimin idari ve mali ibrası oy birliğiyle kabul edildi.

Genel kurulda daha önce 10 bin 689 kişinin üyelikten çıkarıldığı, toplam üye sayısının 13 bin 187 olduğu açıklandı.

- Üyeler söz aldı



Genel kurulda söz alan üyeler, kulübün durumuna ilişkin görüşlerini açıkladı.

Üyelerden İbrahim Ertürk, "2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" yazılı formasıyla kürsüye çıkarak, "Ben kulağa değil göze hitap etme hakkımı kullanıyorum. Sadece bir şey söyleyeceğim, Eskişehirspor'un Trabzonspor'dan alacağı için vazgeçmesi talebi var. Yurt dışında şike mücadelesi yapmış biri olarak hakkımızı almadan olumlu cevap verirseniz hakkım olsun üzerinize." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine divan başkanı Ahmet Metin Genç, "2010-2011 sezonunun şampiyonu, tertemiz, anasının ak sütü gibi Trabzonspor." diyerek, bu mücadelenin hiçbir zaman bitmeyeceğini söyledi.



- Ağaoğlu, üyelere seslendi



Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, genel kurul üyelerine seslendi.

Ağaoğlu, yapılan her eleştiriyi kabullenmeleri gerektiğini belirterek, "Başkaları gibi otel lobilerinde eleştiren camialarından değiliz. Eleştirilerimizi yaparken kişi özelinde kulüp başkanlık mevkisinin saygısını muhafaza edelim. Ne şekilde olursa olsun, eleştirilerin başımın üzerinde yeri var." diye konuştu.

Kulübün en önemli organının genel kurul olduğunu aktaran Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Genel kurul onay vermiş, yönetimler yürümüş. İlk icraatımız, 'Yüzde 50 üstü harcamadan başkan ve yönetim kurulu sorumludur' maddesini tüzüğe eklemek oldu. Spor yasası 20-21 sene oldu, hala çıkmıyor. Büyük sıkıntılar var, 20 senedir bu yasanın çıkmaması için ayak direyen kulüpler, Türk futbolunun lokomotifleridir. Biz bu maddeyi tüzüğümüze eklediğimizde 'Ayağınıza sıktınız.' denildi."

A takım net maaşının zaman içerisinde düşürüldüğünü de sunumla anlatan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"A takım net maaşları 2017-2018 sezonunda 40 milyon avro, 2018-2019 sezonunda 18,9 milyon avro, 2019-2020 sezonunda 20 milyon avro ve 2020-2021 sezonunda 19 milyon 500 bin avro olarak oluştu. İmza parasıyla ilgili eleştiriler var. İmza parası nedir; futbolda bir oyuncuyu transfer ederken, futbolcunun kulübüyle sözleşmesi var ise bonservis ödüyorsunuz ya da bonservisi elindeyse imza parası talep ediyor. Oyunculara toplam 2 milyon 183 bin avro yıllık imza ücreti ödenecek. Trabzonspor'un ne gizlisi ne de saklısı var, yaptığınız zaman da suçtur. Üç yıllık faaliyetlerimizde oyuncu satışlarından 42 milyon avro transfer geliri, bonservis gideri 20 milyon avroydu. Bir oyuncunun 3 yıllık maliyeti 22 milyon avroydu. Nasıl bu noktaya geldik?"

Ağaoğlu, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan yapılandırma konusunda da şunları söyledi:

"Özellikle diğer 3 kulübümüzün gündeminde olan bir durumdu, faizleri dahi ödemediklerini ifade ettiler. Bunun üzerine yeni model devreye sokuldu. İki sene ana para faiz ödemesiz, önümüzdeki seneden sonra 3-4-5. senelerde ana para faiz ödemesi koşuluyla borçlar yeniden yapılandırıldı. Trabzonspor'un 1 milyar liralık borcu, 900 milyon lira ana para borcu bulunmaktadır. Bunlar Trabzonspor'un rahatlıkla ödeyebileceği paralar. Ama tabii ki aynı mali disiplini devam ettirdikçe olacak bunlar. Bunun sorumluluğu genel kuruldan geçiyor."



- Avrupa'dan men cezası



Ağaoğlu, Avrupa kupalarına katılamamalarının UEFA ile Muharrem Usta döneminde yapılan, finansal fair play anlaşmasına uyulmamasından kaynaklandığını, kendilerinin kısa süre içerisinde yaptıkları çalışmalara karşın bu cezanın kalkmadığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bir UEFA yöneticisinin, bir profesyonelin kendi ağzından itirafıdır. 'Bu doğrultuda Trabzonspor Kulübünün üzerine gidilmesi ve bir an önce sonlandırılması' konusunda Türkiye'den de baskı olduğunu ifade etti. Ben bu isimleri de veririm, sıkıntı yok. UEFA orada, bizim karşımızda çok sert durdu. Yapmış olduğumuz sermaye artırımı için '2016-2017-2018 sürecini kapsamıyor' dediler, vergi affı için 2016'da finansal fair play komitesindeki sorumlu profesyonel 'Eğer vergi affını yaparsanız biz bunu kabul ederiz' demesine rağmen yine aynı yöneticinin var olduğu kurul, bu kez yapmış olduğumuz vergi affını gerçekçi bulmayarak kabul etmedi. Muharrem Usta'nın bağışlamış olduğu paraya sıra gelmedi."

"Bize men cezası verdiler ve tarih de çok manidardır." ifadesini kullanan Ağaoğlu, "Disiplin kurulunun o cezayı vermesi, pandemi sürecinin bitip de Göztepe, Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarımızın hemen öncesine denk geliyor. CAS'ın vermiş olduğu karar da Türkiye Kupası finalini oynadıktan sonra geldi. CAS da bu kararı onayladı, yaşanan olay bu. Kimin üzerine gidilecekse hep beraber gidilsin. Kulüp başkanı olarak benim bir sorumluluğum varsa ben bunun hesabını vermeye hazırım. Burada bizim bir ihmalimiz olduğu söyleniyorsa ben bunun akşama kadar hesabını veririm." şeklinde konuştu.



- Eskişehirspor'dan alacak konusu



Konuşma yapan bazı genel kurul üyelerinin Eskişehirspor Kulübünün transfer yasağını kaldırmak için talep ettiği borçsuzluk imzasının verilmemesi yönündeki talepleriyle ilgili de Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"2010-2011 sezonu Eskişehirspor meselesi var. Bu kulüp, bu takım şampiyonlukları kaybettiği zaman hayatta olanların değil, canlarını kaybedenlerin haklarını kim kime helal edecek? Trabzonspor Kulübüyle alakalı olarak birtakım tasarrufların içerisinde bulunan insanlar, keserin ve sapın bir gün döneceğini bilerek tasarrufta bulunacak. Bu tür bir eylemin içerisinde bulunan bir kulüp, 310 bin avroyu ödeyemiyorsa bu onların sorunu. Bunlarla ilgili olarak her taraftan aramayan kalmadı. Bu iş, 310 bin avroluk alacak verecek işi değildir, bu iş prensip işidir. O gün hayatını kaybeden Mustafa'nın davasıdır bu, Ahmet Ağaoğlu'nun davası değildir. Bu konuda tavrımız nettir."

Toplantıda, eski başkanlardan Muharrem Usta ile kulüp arasında yapılan sulh ve ibra protokolü de genel kurul onayına sunularak kabul edildi.

Kulübe bağlı şirketlerden Bordo Mavi Enerji AŞ uhdesine alınan, İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki üzerinde akaryakıt istasyonu bulunan arsanın, yürütülen gelir oluşturma çalışmaları kapsamında yasal uygulamalar nedeni ile hisse devir yoluyla devredilmesi hakkında genel kurula bilgi verilerek onaya sunuldu.



- Teşekkür konuşmasında Abdülkadir Ömür ve Uğurcan sözleri

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun teşekkür konuşmasında kaleci Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'le ilgili sözleri, toplantıya adeta damga vurdu.

Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ı kendisinin pazarlamadığını, oyuncunun kendi yeteneğiyle kendi pazarını oluşturduğunu belirterek, "Biri 'Satmayalım', bir diğeri de 'Fiyatını buldun mu satılmalı' diyor. Göreve geldiğimiz zaman Uğurcan üçüncü kaleciydi. Önündeki kalecilerin biri 2,5 milyon, diğeri 1,5 milyon avro alıyordu. Bırakın bedelini biz ödeyelim. Abdülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon verdiğinde satmadım, hata yaptım. Ben o hatayı bir defa yaparım. Eleştirilere, katılanlara, yönetime onay veren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.