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Son Dakika Haberi | Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaştı
Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaştı.
Trabzonspor, Teknik Direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından Abdullah Avcı ile anlaştı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bordo-mavili kulübün bir süredir Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.
Her konuda anlaşmaya varılan Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
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