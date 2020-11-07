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Haber Giriş: 07.11.2020 - 18:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaştı

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Son Dakika Haberi | Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaştı
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Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaştı.

Trabzonspor, Teknik Direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından Abdullah Avcı ile anlaştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bordo-mavili kulübün bir süredir Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.
Her konuda anlaşmaya varılan Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

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