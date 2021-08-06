Son Dakika Haberi... Tokyo 2020'de Eda Tuğsuz, madalyayı 4 santimetre ile kaçırdı! Yarışma sonrası duygusal anlar...

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti.

Elemelerde en iyi dereceyi yapan 12 sporcudan biri olarak finalde mücadele etme hakkı elde eden Eda Tuğsuz, ilk 2 atışında hata yaptı. Üçüncü atışında 62.13 metreye ulaşan 24 yaşındaki milli sporcu, 5. sıraya yerleşerek atışlarına devam etti.

Altıncı atışında ciriti 64 metre uzaklığa gönderen Eda, dördüncü sıraya yerleşti ve oyunları bu dereceyle tamamladı.

ALTIN MADALYA ÇİN'E GİTTİ

Yarışmada Çinli Shiying Liu, 66.34 metrelik mesafeyle altın madalyaya uzandı.

Polonya'dan Maria Andrejczyk, 64.61'lik derecesiyle gümüş, Avustralyalı Kelsey-Lee Barber ise 64.56'lık derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

4 SANTİMETRE İLE KAÇIRINCA GÖZLERİ DOLDU

Eda Tuğsuz, madalyayı 4 santimetre ile kaçırınca yarışma sonrası yaptığı açıklamada duygusal anlar yaşadı. İlk olimpiyatında dördüncülük yaşayan Tuğsuz, 2024'te madalya kazanacağını söyledi.

2024'TE BUNU BAŞARACAĞIM

Milli sporcu, yarışma sonrasında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Bir tarafım mutlu, bir tarafım üzgün. Madalyayı kılpayı kaçırdım. Olsun, bu benim ilk olimpiyatım. İlk beşin içinde yer aldım. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. 2024'te bunu başaracağım. Bu benim ilk tecrübemdi. Dünya rekortmeniyle, dünya devleriyle yarıştım. Artık benim de onlardan farkım yok. İleride daha iyisini yapacağım.

Eda Tuğsuz'un sözleri esnasında gözlerinin dolması da sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.