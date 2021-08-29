Son Dakika Haberi... Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'dan gümüş madalya!

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takım açık kategorisinde gümüş madalya aldı.



Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk final müsabakasında Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'dan oluşan milli takım, Çin'den Yueshan Lin-Zihao He ikilisiyle karşılaştı.

Müsabakada 153-152'lik skorla galip gelen Çin, altın madalya kazandı. Finalde kaybeden ay-yıldızlı sporcular, gümüş madalya elde etti. İran'ı mağlup eden Rusya Paralimpik Komitesi ise bronz madalyanın sahibi oldu.

MADALYA SAYIMIZ 30 OLDU

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 7'ye yükselen Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 30 yaptı.



Tokyo 2020'nin beşinci gününde okçuluk makaralı yay karışık takımda Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.



Daha önce masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, judoda Recep Çiftçi, Zeynep Çelik ve halterde Besra Duman, bronz madalya almıştı.



Japonya'da bir gümüş, 6 bronz madalyaya ulaşan Türkiye, oyunlar tarihinde ilk madalyasını 2004'te atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç'la elde etti.



Türkiye'nin şu ana dek paralimpik oyunları tarihinde aldığı 6 altın, 7 gümüş ve 17 bronz madalyanın dağılımı şöyle:



Oyunlar Altın Gümüş Bronz Toplam

2004 Atina 1 - 1 2

2008 Pekin 1 - 1 2

2012 Londra 1 5 4 10

2016 Rio 3 1 5 9

2020 Tokyo (Devam ediyor) - 1 6 7

TOPLAM 6 7 17 30