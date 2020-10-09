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Basketbol
AA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 19:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | THY Avrupa Ligi'deki Khimki-Zalgiris maçı yarına ertelendi

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Son Dakika Haberi | THY Avrupa Ligi'deki Khimki-Zalgiris maçı yarına ertelendi
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THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Rusya'nın Khimki ile Litvanya'nın Zalgiris takımları arasında bu akşam oynanması planlanan karşılaşma, yarına ertelendi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Khimki takımına uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonuçları beklendiği için müsabaka yarına alındı.

Rus ekibi, basketbolcular Greg Monroe ile Maxim Barashkov'a yapılan ilk Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu

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