Son Dakika Haberi | Thomas Tuchel'den Galatasaray maçı itirafı

Teknik Direktör Thomas Tuchel ve oyunculardan Presnel Kimpembe, maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tuchel, gruptaki ilk maçta sahalarında Manchester United'a kaybetmelerinin kendileri için hayal kırıklığı olduğunu belirterek, "Geçen hafta ligde kazandık, gösterdikleri iyi performans için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Her zaman heyecanlıyız, moralimiz yüksek. Grupta ikinci maçı oynayacağız, henüz puanımız yok. Manchester maçı umarım bize yapılmış son uyarı olur. Türkiye Ligi şampiyonu karşısında, bu sağlam takım karşısında kazanarak kendimize olan güvenimizi ispatlamak istiyoruz. Manchester yenilgisine rağmen biz buraya neler yapabileceğimizi göstermek için geldik." ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam, "Sportif direktör Leonardo ile aranızda bir gerginlik var mı? Kovulma tehlikesi hissediyor musunuz?" sorusuna ise, "Hayır kendimi tehlikede hissetmiyorum. Bir antrenör hiçbir zaman sonuçlardan korkmamalı. Biz takımımızı hazırlamaya devam edeceğiz, bunun dışındaki konular beni ilgilendirmiyor." yanıtını verdi.

Thomas Tuchel, "Türkiye ve Fransa arasındaki gerginlik sizi endişelendiriyor mu?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Açıkçası bu konuda pek bir şey duymadım. İnsanların hep birlikte uyum içinde yaşayamıyor olması beni üzdü ama endişelendiğimi söyleyemem. Spor ve siyaset arasında bir ilişki olduğunu düşünmüyorum. Bu konular bizi ilgilendirmiyor. Oyuncularımla bu konuyu konuşmadım. Bunu bugün ve yarın düşüneceğim. Belki takımla böyle bir konuşma yapabiliriz. Çünkü biz sadece spor insanları değiliz. Hepimiz bu dünyada yaşıyoruz. Zor bir atmosfer var. Bu konuyu düşüneceğiz ama kesinlikle ana konsantrasyonumuz işin spor kısmında olacak. Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz. Yarın Şampiyonlar Ligi'nde başarılar elde edeceğimizi kanıtlamak istiyoruz."



Presnel Kimpembe: "Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"



Fransız futbolcu Presnel Kimpembe ise her maçta daha iyi bir performans göstermek için çalıştıklarını söyledi.

Manchester United yenilgisinin kendileri için üzücü olduğunu aktaran Kimpembe, "Ben de daha iyi bir performans sergileyebilirdim. Ben her zaman çok çalışıp daha iyi performans sergilemeye çalışacağım. Eleştiriler her zaman olacaktır. Pandemi nedeniyle hepimiz zorlu bir süreçten geçtik. 22 Haziran'da antrenmanlara tekrar başladık. Salgın süreci kimse için iyi olmadı. Ligimiz durdu, 3-4 ay evimizde kaldık, hemen ardından Şampiyonlar Ligi maçları oynadık ve milli takıma gittik. Futbola geri döndüğümüz için mutluyuz. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kimpembe, "Türkiye ile Fransa arasındaki diplomatik kriz sizi nasıl etkiliyor?" sorusuna ise, "Hayır bizi hiç etkilemedi. Bizler bir futbolcuyuz, bu maçı oynamamıza UEFA izin verdi, dolayısıyla işimize odaklanıyoruz. Siyasi konular bizim işimiz değil. Hiçbir gerginlik hissetmedik." yanıtını verdi.

Kimpembe son olarak ise kaptanlığın kendisine verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Paris Saint-Germain, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirdiği son idmanla Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.u.

