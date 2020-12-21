Son dakika haberi | TFF'den yeni koronavirüs kararı! Hükmen mağlubiyet var, puan silme ya da ligden düşme yok

Türkiye Futbol Federasyonu, herkesin merakla beklediği 'hükmen mağlubiyet' konusunda son kararını verdi.



HÜKMEN MAĞLUBİYET VAR, PUAN SİLME YA DA LİGDEN DÜŞME YOK

Süper Lig'in ikinci yarısında, koronavirüs vakalarından dolayı sahaya çıkamayacak takımlara hükmen mağlubiyet gelecek ancak puan silme ya da ligden düşme olmayacak. Bilindiği gibi koronavirüs talimatına göre oyuncu sayısı 14’ün altına düşen takımların maçları erteleniyordu. Bu kaldırılacak ve sahaya çıkamazsa hükmen yenilgi getirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

24. MADDE DEĞİŞİYOR

Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24. Maddesi’nde, “Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir” ifadesi yer alıyordu. Bu maddedeki puan silme ifadesi değişecek.



HÜKMEN MAĞLUBİYET DE YOK

Aynı maddede bulunan, “Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar” maddesinde de değişikliğe gidilecek ve küme düşme ortadan kalkacak.



YABANCI SINIRLAMASI GELECEK SEZON DA AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK

Türkiye Futbol Federasyonu yabancı sınırlaması konusunda gelecek sezon da bu seneki kuralı uygulamaya devam edecek. Süper Lig’de uygulanan mevcut yabancı kuralına göre kulüpler 28 kişilik kadrolarında en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabiliyor. 21 kişilik maç kadrosunda ise en fazla 12 yabancı futbolcuya yer verilebiliyor.



VERGİ VE SGK KOLAYLIĞI

TFF ayrıca kulüplere transfer konusunda da bir kolaylık yapacak. Federasyon transferler için kulüplerin vergi ve SGK borcu olup olmadığına bakmayacak.

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